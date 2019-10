Parcourir l'histoire de la bande dessinée avec Benoît Peeters, à la BnF

Benoît Peeters (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L’oscillation de la bande dessinée entre le monde de la presse et celui du livre est un aspect majeur de son histoire : une histoire racontée et analysée par Benoît Peeters lors de ces deux conférences et dans l’ouvrage qui les réunit. À travers le récit des grands jalons de l’histoire de la bande dessinée, depuis Töpffer, Caran d’Ache et Steilen jusqu’à Riad Sattouf, en passant par Pilote, Métal Hurlant et À suivre, c’est toute la richesse et la spécificité du neuvième art qui sont mises en lumière par ce grand spécialiste de la bande dessinée.Benoît Peeters a publié son premier roman, Omnibus, biographie imaginaire de Claude Simon, aux éditions de Minuit en 1976. Depuis 1982, il a multiplié les travaux dans les domaines du scénario, de la critique, de l’édition et de la conception d’expositions.Spécialiste d’Hergé, il a publié trois ouvrages qui sont devenus des classiques : Le Monde d’Hergé, Hergé fils de Tintin et Lire Tintin, les bijoux ravis. Théoricien et critique aux intérêts éclectiques, il est l’auteur de nombreux essais sur la bande dessinée, le scénario, le storyboard et l’écriture en collaboration, mais aussi sur Töpffer, Nadar, Hitchcock, Jirô Taniguchi et Chris Ware.Une longue complicité avec le dessinateur François Schuiten lui a permis de construire avec lui le cycle des Cités obscures, dont quinze albums sont parus à ce jour.Passionné par le récit sous toutes ses formes, et les rapports du texte et de l’image, Benoît Peeters a collaboré avec d’autres dessinateurs (comme Aurélia Aurita et Frédéric Boilet), une photographe (Marie-Françoise Plissart) et des cinéastes (Raoul Ruiz, Jaco Van Dormael). Il a réalisé trois courts métrages, de nombreux documentaires, un long métrage (Le dernier plan, 1999) ainsi que de grands entretiens filmés avec Alain Robbe-Grillet.Les deux conférences répondront aux intitulés suivants :De Zig et Puce au roman graphiqueDe Töpffer à BécassineElles se dérouleront de 18h30 à 20h sur le site Richelieu de la BnF, à l'auditorium de la Galerie Colbert (5 rue Vivienne, Paris 2e). L'entrée est libre.