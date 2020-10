Paris “Sein” Germain : une image érotique dans une BD pour la jeunesse

Nous avons contacté l'éditeur, Soleil, ainsi que l'imprimeur, PPO Palaiseau, mais tous deux n'ont pas donné suite.



D'après un professionnel de l'impression, l'incident s'est passé en prépresse, autrement dit toutes les opérations qui ont précédé l'impression. En soi, l'intégration malencontreuse de l'image pourrait être due aux auteurs, comme à l'éditeur ou à l'imprimeur. L'erreur est évidemment liée à un mauvais usage de l'outil informatique.



On pourrait ajouter qu'il manquait au titre une ou plusieurs phases de relecture, qui auraient été salutaires...



Mais c'est sans doute la faute de l'arbitre...

« Alors ce titre, l'éditeur l'a rappelé, il n'est plus disponible, car il y a eu quelque chose à l'impression... » Le mélange de gêne et d'hilarité de cette libraire d'une grande surface culturelle s'explique facilement. Paris Saint-Germain : le match dont tu es le héros !, bande dessinée publiée le 16 septembre dernier par les éditions Soleil, contient en effet un détail plutôt cocasse.Le premier tirage de cette bande dessinée de Mathieu Mariolle et Ludovic Danjou, illustrée par Pasquale Qualano et mise en couleurs par Alessandro Russotto laisse en effet voir une image érotique en page 23, incrustée dans une case de cette « BD interactive »... La scène reste assez illisible, et somme toute inoffensive, mais l'on devine bien qu'il s'agit d'un moment intime...De nombreux libraires se sont amusés de cette erreur d'impression, devenue encore plus célèbre après le rappel des exemplaires par l'éditeur, en particulier en raison du texte contigu... Certains y voyant bien sûr une référence aux sextapes et autres scandales graveleux ayant frappé le monde du ballon rond ces dernières années...