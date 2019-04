Phoolan Devi, lauréat du Prix Révélation BD des lycéens Hauts-de-France

< >



Pour la 21e année consécutive, l’association On a Marché sur la Bulle a sillonné la région Hauts-de-France pour former et accompagner un jury de jeunes lecteurs (issus de lycées professionnels, techniques et agricoles) dans un travail de lecture et d’analyse de bandes dessinées.Entre novembre 2018 et avril 2019, les élèves des 30 classes de la région inscrites dans le projet se sont donc penchées sur les planches des 10 albums sélectionnés, de dessinateurs en début de carrière publiant pour la troisième fois (au maximum) de manière professionnelle.L’objectif du projet est double : il s’agit à la fois de révéler les nouveaux talents de la bande dessinée, mais également de permettre à des jeunes éloignés de la lecture de renouer avec le monde des livres.Claire Fauvel a étudié l’illustration à l’école Estienne, puis le cinéma d’animation à l’école des Gobelins à Paris. Après avoir travaillé un an comme décoratrice pour une série animée, elle s’est lancée dans la bande dessinée afin de raconter ses propres histoires.Une saison en Égypte (sélectionné pour le PRBD en 2017) est sa toute première bande dessinée, parue en mars 2015 chez Casterman. Parallèlement à son activité d’auteure, elle travaille comme illustratrice pour plusieurs magazines jeunesse.Tout prédestinait Phoolan Devi à la trajectoire flamboyante qu’elle s’est choisie. Née en 1963 au Nord de l’Inde et issue d’une très basse caste, elle est dès l’enfance confrontée à la pauvreté, à la violence et à l’injustice. Mariée de force à 11 ans, violée et séquestrée pendant des mois avant que ses parents ne la récupèrent, elle devient la paria de son village et doit son salut à un gang de bandits. À partir de ce moment, elle n’aura de cesse de lutter contre l’injustice et protéger les plus faibles.Claire Fauvel – Phoolan Devi – Casterman – 9782203112117 – 22 €