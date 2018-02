Ping-Pong, d'après le manga de Taiyō Matsumoto, diffusé sur France tv slash

Amis depuis toujours, Peco et Smile fréquentent le club de Ping-Pong dès l'école primaire. Ils présentaient tous deux d'extraordinaires aptitudes pour ce sport. Une fois arrivés au lycée, leur engouement et leur sérieux ont disparu. Mais c'est sans compter l'arrivée des compétitions inter Lycées, où on les poussera à affronter de grands adversaires.