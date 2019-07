Piratage de mangas : épinglé, YouTube doit livrer les données des pirates

S.Brickman, CC BY SA 2.0

S.Brickman, CC BY SA 2.0

Le géant Shogakukan a obtenu une ordonnance, en vertu du Digital Millenium Copyright Act — la législation américaine sur le droit d’auteur et le numérique — qui va peser sur Google. En effet, YouTube se verrait contraint de fournir des détails personnels sur des pirates présumés d’animes et de séries manga populaires.Nom, prénom, adresse, logs de connexion et informations financières, autant de renseignements qui, s’ils sont connus de YouTube, entraîneraient des conséquences assez vastes sur la toile.Créée en 1922, la Shogakukan est l’un des plus importants éditeurs du Japon, avec 60 magazines, 8000 livres et 13.000 mangas à disposition. C’est également la société mère de Viz Media, important éditeur de comics et romans graphiques aux États-Unis. Mais pas que…Les publications de la Shogakukan se retrouvent piratées sous la forme de PDF assez régulièrement, et partagées de la sorte. Mais elles sont aussi téléchargées sur YouTube, devenant alors des vidéos qu’il est plus difficile d’identifier comme des fichiers piratés.Ce 24 mai, les avocats de l’éditeur ont déposé une demande DMCA, validée par le district de Californie, pour que YouTube dévoile les identités d’utilisateurs indélicats. Parce que, bon, autant une vidéo piratée et partagée illégalement sur le service, cela reste fluide. Mais un fichier de manga passé sur le réseau, cela devient plus vicieux.Le courrier envoyé à la justice contient une liste d’œuvres de la Shogakukan, et indique les chaînes des utilisateurs dont la société devra fournir les données personnelles. Le processus enclenché pourrait être assez rapide : l’assignation à comparaître de YouTube ne devrait pas prendre bien longtemps.En revanche, entre la collecte des informations et leur communication, il pourrait se passer un ou deux millénaires…via Torrent Freak