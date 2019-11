ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0





couverture, détail





Comment devient-on cordon bleu à une dizaine d’années, passionnée par les légumes et la nourriture saine, fuyant les fast foods comme la peste ? Yasmina aime tant cuisiner qu’elle supprimerait volontiers des cours de mathématiques pour les remplacer par de l’éveil aux légumes.Pour confectionner le repas quotidien de son père, qui travaille dans une friterie — Tutti Friti, aucun doute possible — elle reçoit des aliments du potager de Marco, intégriste de la nature et Cyrille, plus adepte des vaporisations de pesticides. Mais parfois, c’est sur le toit de son immeuble que Yasmina va chercher de quoi composer ses recettes, en chapardant dans le jardin d’une étrange voisine.L’album a pris le temps de murir dans l’esprit de cet auteur belge néerlandophone, avant d’arriver à ce petit chef-d’œuvre d’intellitenge et de combattivité — avec un format de 144 pages tout de même.Invité du Festival des littératures européennes de Cognac, Wauter Mannaert nous raconte l'histoire peu commune de cet album – ou comment de travailleur social, ayant découvert les potagers urbains en 2009, il s'est lancé dans une oeuvre engagée et militante. Entretien qui donne la patate, mené tambour battant, en podcast.Wauter Mannaert, trad. Laurent Bayer – Yasmina et les mangeurs de patates – Dargaud – 9782505071709 – 16,50 €