Pop culture : un bestiaire vintage de 24 créatures

Art méticuleux de la classification dans le monde biologique, la taxinomie appliquée aux personnages de Disney, en passant par Le magicien d’Oz, mais également Alien ou l’univers horrifique de Lovecraft, ne manque pas de surprendre avec talent.L’artiste Chet Philipps, basé à Austin, s’est ainsi penché sur le sujet : il a construit l’Unnatural History, où l’on retrouve Cthulhu, Maitre Yoda, King Kong, ou encore Timon et Pumba, et bien d’autres. Même les plantes carnivores maléfiques des jeux Super Mario sont présentes, aux côtés des esprits du Studio Ghibli — et l’immanquable Totoro.Ce projet est présenté sous la forme de reproduction, sur Etsy . Et les amateurs seront comblés.Télévision, littérature, cinéma, la série « Unnatural History » explore et détaille personnages de la culture pop, reproduits à la manière d’illustrations vintages. Plusieurs types de tirages existent : personnage sous cadre seul, ou tableau complet, ainsi qu’un portfolio exceptionnel, intégrant les 24 réalisations, avec un croquis original fait main.