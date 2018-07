Pour les 50 ans de Franklin, la NASA renvoie Snoopy dans l'espace

Double cinquantenaire pour l’équipe de Peanuts inventé par Charles Schulz . Snoopy et ses amis fêtent les 50 ans de Franklin, le premier personnage noir de la bande, mais cela fait aussi 5 décennies que le chien rêveur et philosophe s’est rendu sur la lune avec la NASA. Cette dernière est d’ailleurs prête à réitérer l’expérience.





Le 31 juillet 1968, c’est au bord de l’eau que Charlie Brown rencontre un garçon, afroaméricain métis, nommé Franklin. Après lui avoir rapporté son ballon de plage, les deux enfants construisent un château de sable. Et même si aujourd’hui les choses nous semblent évidentes, cette rencontre a fait du bruit à son arrivée.

Martin Luther King Jr. avait été assassiné quelques mois avant, en avril, et les tensions raciales ne retombent pas aux États-Unis. C’est Harriet Glickman, une institutrice qui écrit au créateur de Peanuts, en ces termes : « Depuis la mort de Martin Luther King, je me demande ce que je peux faire pour changer les conditions dans notre société qui ont conduit à cet assassinat » rapporte l'AFP.



Elle ajoute, toujours prise par cette réflexion, comme un conseil : « Je pense que quelque chose peut être fait à travers les bandes dessinées pour arriver à de meilleures relations interethniques. Je pense qu’introduire des enfants noirs dans le groupe des personnages de Schulz pourrait avoir un certain impact. »



Après avoir douté de sa capacité à représenter convenablement la communauté, Schulz finit par se lancer le 31 juillet…





Et ce n’était pas la première fois que la bande de Peanuts prenait de l’avance sur nous autres. En 1968, soit un an avant le premier alunissage par l’homme, Snoopy posait déjà les pattes sur la lune avant de s’afficher aux côtés de la NASA durant l’ère Apollo 10, dont le module lunaire a été baptisé Snoopy et le module de commande, Charlie Brown...

Ainsi 50 ans plus tard, la NASA et Peanuts Worldwide s’associent à nouveau dans la promotion des sciences et de la technologie auprès des plus jeunes. Le coup d’envoi de l’accord Space Act a été donné à la Comic Con de San Diego au début du mois, et Snoopy sera ainsi le nouveau visage des programmes scolaires STEM.