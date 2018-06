Pour Noël, en attendant le film d'Astier et Clichy, un album illustré d'Astérix

Parce que les résultats du groupe Lagardère dépendent plus que de raison d'un petit Gaulois accro à la potion magique, les éditions Albert René annoncent la sortie, pour Noël 2018, d'un album illustré Astérix inédit. En 48 pages, il reviendra sur les coulisses du film Astérix — Le Secret de la Potion magique, d'Alexandre Astier, qui sortira en salles le 5 décembre 2018.

Astérix, le célèbre héros créé par René Goscinny et Albert Uderzo, revient dans un film d’animation 3D. Après le succès d’Astérix — Le Domaine des Dieux en 2014, Alexandre Astier et Louis Clichy reforment leur duo gagnant. Pour célébrer cet événement, un album inédit de 48 pages viendra compléter la collection d’albums illustrés où figurent déjà Comment Obélix est tombé dans la marmite... et Les 12 Travaux d’Astérix.

Au programme, l’histoire du film illustrée de superbes dessins réalisés par le talentueux Fabrice Tarrin, auteur de BD connu notamment pour sa série Violine (Dupuis, Casterman), ou encore l’album Spirou — Le Tombeau des Champignac (Dupuis).

Le film d'Astier et Clichy sera en salles le 9 décembre prochain. Le synopsis est le suivant :

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir la Gaule à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique… Mais attention ! Connaître ce secret fait rêver les plus sincères admirateurs du druide, mais attise également la convoitise du plus vil d’entre tous : Sulfurix ! Rival de Panoramix depuis leurs années d’études à l’école des druides, l’affreux Sulfurix pense enfin tenir sa revanche…

