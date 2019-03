Pour ses 80 ans, Batman se change en ambassadeur universel

Un anniversaire international

Marathons télévisés & expositions exclusives

Dans l'exposition The Art of the Brick : DC Super Heroes (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le chevalier noir s'allie aux associations

Le personnage de Bruce Wayne est apparu pour la première fois le 30 mars 1939 dans l’exemplaire n°27 de la série Detective Comics. D'abord mondain et milliardaire, il devient combattant du crime, le chevalier noir de Gotham, suite à l'assassinat de ses parents.Le succès du personnage a permis la création de plusieurs produits dérivés tels que des adaptations en dessins animés, séries télévisées ou en films, sans oublier les jeux vidéo, les parcs à thème et les objets de collection (vêtements, jouets, figurines...).Le festival South by Southwest organisé à Austin (Texas) donnera le coup d’envoi de cette année de célébrations en proposant des produits en édition limitée et des peintures murales d’artistes locaux. Plus d’un million et demi de chauves-souris seront lâchées dans la nuit depuis le Congress Bridge, le 15 mars 2019, en hommage au chevalier noir.Toujours en mars, DC présentera deux livres commémoratifs : une édition spéciale intitulée Detective Comics : 80 ans de Batman, Édition Deluxe et l’édition collector du 1000e exemplaire de la collection Detective Comics. Les deux comics seront respectivement disponibles dès le 19 et 27 mars dans les librairies américaines. L’intégralité du contenu de ces deux bandes dessinées sera publiée en France dans un unique album, prévu pour septembre 2019 aux éditions Urban Comics.Lors de la journée mondiale de Batman, le 21 septembre, le célèbre Bat-Signal illuminera le ciel des grandes villes internationales. De plus, les villes partenaires organiseront une série de courses à pied de 5 et 10 km, permettant ainsi aux fans de galoper en enfilant la tenue du justicier masqué.Les parcs Warner Bros. de Gold Coast (Australie), de Madrid et d'Abu Dhabi organiseront de leur côté des événements spéciaux et des attractions exclusives.Concernant le contenu télévisuel, la chaîne Cartoon Network et DC Universe promettent une programmation thématique autour de Bruce pour les enfants en mars et en septembre.En complément, histoire de décoller les yeux de l'écran et de voyager, des expositions internationales autour du justicier noir seront organisées en partenariat avec DC Comics. En avril prochain, le justicier s'arrêtera aux Romics, la convention sur la bande dessinée, l'animation et les jeux de Rome, en Italie.Ensuite, il poursuivra son voyage à l'exposition itinérante The Art of the Brick : DC Super Heroes. Elle prévoit une édition spéciale Batman en septembre prochain, à São Paulo, au Brésil.Enfin, une autre exposition devrait être prévue à Shanghai. Cependant, aucune date n'a encore était communiquée concernant l'événement.Cet anniversaire de Batman lui permettra également de venir en aide à des associations caritatives. Le chevalier noir est attendu en avril par l’association Boys & Girls Clubs of America. Son but, depuis sa création en 1860, est de « permettre à tous les jeunes, surtout à ceux qui en ont le plus besoin, d'atteindre leur plein potentiel en tant citoyens productifs, compatissants et responsables ».Pour le mois de mai — mois de la reconnaissance militaire aux États-Unis — DC s'associera à l'USO (United Service Organizations), une organisation à but non lucratif qui fournit des services de loisirs et de soutien moral aux membres de l’armée américaine dans le monde entier. Ils créeront ensemble un kit USO2GO liée à la thématique Batman, comprenant des bandes dessinées, des films, des émissions de télévision ou encore des jeux.Le kit USO2GO a été inventé par l'USO. Il est composé de huit packages, chacun offrant un assortiment d’éléments remontant le moral des membres du service militaire. Les articles proposés sont des jeux, des livres ou encore des cartes téléphoniques afin que les soldats puissent entretenir une communication avec leurs proches.Les fans britanniques, quant à eux, pourront se joindre à la campagne de sensibilisation du Genetic Disorders UK en portant un t-shirt Batman conçu exclusivement pour la journée « Jeans for Genes » en septembre. Genetic Disorders UK est un organisme dont l'objectif est d'améliorer la vie des personnes et des familles touchées par des troubles génétiques (mucoviscidose, trisomie 21, hémophilie...).De plus amples informations sur l'anniversaire du super-héros seront dévoilées dans les prochains mois. Pour être au courant des nouveautés, rendez-vous sur le site de DC Comics