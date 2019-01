Pour ses 90ans, l'album Tintin au Congo reprend des couleurs

Debarshi Ray - CC BY-SA 2.0 Debarshi Ray - CC BY-SA 2.0



< > Couleurs datant de 1946 ©Hergé Couleurs datant de 2019 ©Hergé



Au départ, le célèbre journaliste parcourait un monde en noir et blanc ou, plus rarement, en bleu très clair. Ce n'est qu'à partir de 1942, avec une refonte de ses albums en un format de 62 pages, qu'Hergé a entrepris la mise en couleur systématique de toutes ses histoires.Seulement deux ans après la colorisation de Tintin au Pays des Soviets, écoulé à 300.000 exemplaires depuis sa sortie remastérisée en janvier 2017, cette réédition de Tintin au Congo ne sera pas imprimée en format papier pour le moment. Les fans devront se contenter, pour le moment, de leurs tablettes numériques pour (re)découvrir les aventures du reporter en Afrique.Pour cette édition anniversaire, les éditions Moulinsart sont reparties des planches dessinées en noir et blanc par Hergé en 1930 et 1931, destinées au supplément pour enfants du quotidien Le vingtième siècle, à Bruxelles. Dans cette réédition numérique, c'est la couleur ocre jaune qui domine.En cause, une divergence d'opinion existant entre la maison Moulinsart, la société gérant les droits de l'œuvre d'Hergé, et Benoît Mouchard, directeur éditorial de Casterman, éditeur et distributeur des albums BD de Tintin. L'éditeur aimerait que cette aventure « remasterisée ou non, soit précédée d'un avertissement » en expliquant le contexte dans lequel a été rédigée l'œuvre et la confronter à la réalité historique de l'époque. Une option qui n'est pas partagé par Yves Février, directeur du numérique aux éditions Moulinsart, qui espère de son côté qu'une impression « aura lieu prochainement ».La démarche de Casterman a été saluée par un homme d'origine congolaise, à l'encontre des éditions Moulinsart, le 10 janvier à Bruxelles lors de l'événement : « On a passé des années, sans financement, à déconstruire les préjugés véhiculés dans cette bande dessinée. Et aujourd'hui on ressort cet album tel quel et sans le recul nécessaire. »Nick Rodwell, administrateur délégué de Moulinsart, a l'intention de sortir une version recolorisée tous les deux ans des neuf albums qui, en édition originale, étaient d'abord sortis en noir et blanc. Pour être en accord avec l'actualité, Moulinsart espère ainsi une réédition de Tintin en Amérique à l'automne 2020, juste à temps pour nouvelles élections américaines.via rtbfe.be