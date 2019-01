Prix BD Fnac - France Inter 2019 : les cinq albums finalistes

Moi, ce que j’aime, c’est les monstres, d’Emil Ferris

(Monsieur Toussaint L’Ouverture — traduction Jean-Charles Khalifa)

• L’âge d’or. Tome 1, de Roxanne Moreil et Cyril Pedrosa

(Dupuis)

• Cinq branches de coton noir, de Cuzor et Sente

(Dupuis)

• Malaterre, de Pierre-Henry Gomont

(Dargaud Benelux)

• Il faut flinguer Ramirez. Tome 1, de Nicolas Petrimaux

Tous les jurés, sélectionnés à la suite d’un appel à candidatures, ont lu, évalué et noté les 20 bandes dessinées pour choisir ces finalistes.Une commission finale, présidée par Antoine de Caunes et composée de journalistes et de libraires Fnac, désignera le lauréat entre ces 5 albums. Son nom sera révélé le mercredi 16 janvier 2019, à 16 h, en direct de l’émission Popopop d’Antoine de Caunes, sur France Inter et il recevra le Prix BD Fnac France Inter le soir même à la Maison de la radio.Du 1er janvier au 3 février 2019, la bande dessinée sera mise à l’honneur dans tous les magasins Fnac et sur Fnac.com. Au lendemain de la remise du Prix BD Fnac France Inter, l’auteur lauréat bénéficiera d’une mise en avant de son ouvrage à la Fnac, et rencontrera le public lors de séances de dédicaces organisées en magasin, à Paris et en province.Sur France Inter, il sera reçu dans les programmes et soutenu par une campagne promotionnelle.