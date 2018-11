Pub censurée : les Vieux Fourneaux fument le calumet de la RATPaix

La sortie du tome 5 des Vieux Fourneaux, la série de Wilfrid Lupano (scénar) et Paul Cauuet (dessin) a manqué de faire dérailler la RATP. Pour une sombre histoire de cigare, la régie publicitaire a envisagé de refuser la promotion prévue par les éditions Dargaud. De quoi couper la chique, non ?







Les vieux fourneaux, ce sont quatre tomes, plus d’un million d’exemplaires vendus, et un film qui a réalisé 700.000 entrées. On avait alors à l’affiche Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud et Alice Pol, pour balancer la fine équipe. Le premier volume des aventures rocambolesques des trois septuagénaires avait d’ailleurs remporté le Fauve d’Angoulême.

Nul besoin donc de préciser que le cinquième opus était non seulement attendu du côté lecteur, mais surtout couvé et bichonné côté éditeur.





La librairie BDFugue.com raconte la suite de l’histoire : « Alors l’éditeur soigne son marketing : timing impeccable avec une date de parution idéale et bien sûr campagne de promotion complète. Pour les Parisiens, le choix du canal de communication s’est porté sur une campagne d’affichage, notamment dans le métro. La création s’impose : la couverture de l’album, très identifiable avec le principe de bichromie qui n’est d’ailleurs pas étranger au succès de la série ! »



Sauf que ça ne va pas le faire : attendu que Pierrot a un cigare en bouche, impossible de diffuser la campagne. Et le scénariste, Lupano, dégaine :

la @RATPgroup refuse l'affiche des #VieuxFourneaux T5, parce que le personnage de Pierrot, déguisé en rupin, a un cigare vissé sur la lipe. Cigare non allumé, d'ailleurs, c'est un déguisement. Pendant ce temps, les affiches avec flingues continuent à être OK. pic.twitter.com/PHUljQHASb — Willupano (@willupano) November 6, 2018



Il aura fallu que la presse s'empare de l'histoire. Libération, qui a sorti l’info, avait pris contact avec Mediatransports, la fameuse régie des transports de Paris. Explications données par l’éditeur : le cigare est indissociable du personnage, chose qui épargne alors l’écueil de la loi Evin. Tout ira pour le mieux...

Dans cette nouvelle aventure, les trois compères ont passé les 80 ans, et ça bataille sec. Bons pour l’asile ne manque pas d’humour, définitivement.