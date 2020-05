Quand Batman tentait d'éradiquer Wolverine : bon courage...

Comment éliminer Wolverine, dont les capacités de guérison sont notoires ? Le Dark Knight s’est en effet trouvé dans une situation inattendue de confrontation avec Logan et ses griffes d’adamantium. Renversé, et logiquement pulvérisé, par la Batmobile, voici qu’il se relève, dans une vision d’apocalypse, façon mort-vivant, ou Terminator, estime Comic Book Cette scène, réunissant deux éléments majeurs des écuries respectives, a fait vibrer les fans. Le classico rêvé d’un Marvel vs DC Comics est une idée ancienne, et régulièrement mise à plat sur la toile par les artistes qui s’amusent.Les cross-overs officiels de ces deux mondes ne sont pas bien nombreux, et rarement avec des super héros aussi majeurs. Quant à se retrouver avec un affrontement direct de Captain America face à Superman, il y a loin de la coupe aux lèvres.Pourtant, Byrne a récidivé dans une autre illustration réunissant, selon lui, « le meilleur des deux mondes ».En 1996, un DC vs Marvel avait eu lieu, avec Peter David au scénario et Ron Marz, sur des illustrations de Dan Jurgens et Claudio Castellini. Des face-à-face comme Superman et Hulk, Spider-Man contre Superboy ou Batman avec Captain America avaient eu lieu. Mais ce projet, Amalgam , n’a connu que deux séries de one-shots — 12 titres, publiés respectivement par les deux maisons…