Quand la boucherie est l'avenir du lecteur – et des livres

Dans un entretien accordé à Europe 1 , l’acteur et ancien conseiller de Paris, élu du IXe arrondissement, évoquait la réouverture des commerces du livre. En tant que parrain du festival Didascalies, qui se tient à Périgueux autour du théâtre, la librairie est un lieu sacré. Et ainsi qu’il l’explique, leur fermeture a « laissé à Amazon un terrain à conquérir. Et ils ne s’en sont pas privés ».Pouvait-on imaginer que tous les libraires soient fournies en livres ? Logistiquement et sanitairement, probablement pas. Mais l’acteur d’interroger : « Je ne vois pas pourquoi on ouvrirait une boucherie et pas une librairie. »Les propos ont dû résonner jusqu’à Mons (à quelques kilomètres au nord de Maubeuge) – ou bien nos voisins belges ont-ils eu des fulgurances ? Dans tous les cas, on découvre l’initiative délicieuse et pleine d’humour. Parce que les librairies sont confinées depuis le 17 mars et encore jusqu’au 3 mai, il faut bien trouver des palliatifs La boucherie ABC s’est ainsi associée avec la librairie La Ligne Claire qui propose, on s’en doute, des bandes dessinées, mais également des jeux.« Ayant besoin de relancer la machine, ne sachant pas quand le confinement se terminera et à quel moment nous pourrons à nouveau les accueillir en magasin, nous avons cherché une solution bon marché pour que les produits arrivent directement chez eux tout en respectant le confinement », explique Michel Schelkens, le responsable, à DHnet Les deux commerces se sont ainsi associés, et les livraisons de viande peuvent ainsi être accompagnées de BD ou d’autres produits de la librairie. « En cette période exceptionnelle et ne parlons pas que du C19, il faut faire preuve de créativité pour subsister », continue le libraire.Ce pendant carnivore à la livraison d’ouvrages par la Camionnette des fermiers, sur Remiremont – spécialisée dans la livraison de légumes, et depuis, de livres – fait en effet preuve d’un réel flexitarisme…