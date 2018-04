Quand la Djinn de Mirallès rencontre Tintin

Ana Mirallès sera mise à l’honneur d’une vente aux enchères organisée ce 3 mai par Christie’s, avec la galerie Daniel Maghen. Une double vente, si l’on veut être précis : d’un côté, la série Djinn, avec seize pièces présentes. De l’autre, de grands classiques avec un Tintin, notamment, estimé entre 500 et 600.000 €.



Djinn le Roi Gorille (T.9), MULTI BD 2009 Couverture originale du tirage de tête. Signée Encre de Chine et aquarelle sur papier 34 × 44,9 cm (13,39 × 17,68 in.) 10 000 - 15 000 €

L’œuvre d’Ana Mirallès tourne autour de cet univers mystérieux, de magie et de séduction à travers les âges. Pour la vente, on retrouvera couvertures, planches et illustrations originales, ainsi que des illustrations inédites, réalisées spécifiquement pour la vente.

Publiée chez Dargaud, cette série s’est écoulée à plus d’un million d’exemplaires

Voici les différentes œuvres proposées autour d'Ana Mirallès :

Pour la bande dessinée, Hergé, Franquin, Morris seront au rendez-vous, avec une sélection d’œuvres remarquables signées Bilal, Cosey, Crépax, Francq, Giraud, Hermann, et bien d’autres de la jeune génération : Alex Alice, Didier Graffet, Olivier Ledroit, Manchu, Ralph Meyer.





Le Petit Vingtième, 1939 Illustration originale, couverture du Petit Vingtième n° 25 du 22 juin 1939. Signée. Encre de Chine et aquarelle sur papier 20,7 × 20,7 cm (8,15 × 8,15 in.) 500 000 - 600 000 €





Une exposition est organisée en entrée libre ce 28 avril, chez Christie’s Paris, 9 avenue Matignon, dans le VIIIe arrondissement à Paris, entre 12 h et 18 h. Trois autres rendez-vous sont prévus lundi 30 avril, mercredi 2 et jeudi 3 mai de 10h à 18h.

Voici le détail de la seconde partie de la vente.