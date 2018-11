Quand les lycéens élisent leurs bandes dessinées favorites

Après des semaines de lecture acharnée, voici la sélection finale 2018 /2019 du Prix Révélation Bande Dessinée des lycéens Hauts-de-France. Les critères étaient simples, choisir des bandes dessinées de qualité susceptibles de plaire à un public de lycéens.









La pré-sélection de ce prix, conçue de manière à offrir une vision large de ce qu’il se fait aujourd’hui en bande dessinée, comptait 18 albums. Ensuite, 10 albums ont été retenus lors du comité de lecture, composé d’enseignants impliqués dans le projet, de bibliothécaires des bibliothèques partenaires et des médiateurs de l’association, le 22 octobre dernier.

Et les 10 titres retenus sont les suivants :

Nos embellies de G. Morizur & M. Duvoisin – éd. Grand Angle

Tinta run de C. Cointault – éd. Glénat

L’Écorce des choses de C. Bidault – éd. Warum

Phoolan Devi de C. Fauvel – éd. Casterman

Dryades de T. Vande Ghinste – éd. La boite à bulle

Serum de C. Pedrosa & N. Gaignard – éd. Delcourt

Il faut flinguez Ramirez de N. Petrimaux – éd. Glénat

Teddy Bear de F. Giugiaro & J. Gasparutto – éd. Ankama

Lost children de T. Sumiyama – éd. Kioon

Primo Levi de M. Mastragostino & A. Ranghiasci – éd. Steinkis







Dans le cadre du prix Révélation Bande Dessinée des lycéens Hauts-de-France, mené en partenariat avec le Conseil Régional Hauts-de-France, l’association On a Marché sur la Bulle sillonne chaque année la région Hauts-de-France pour former et accompagner un jury de jeunes lecteurs dans un travail de lecture et d’analyse de bandes dessinées.

Le concept est simple : un jury composé majoritairement de lycéens professionnels, techniques ou agricoles élit, parmi une sélection qui ne comporte que des albums de jeunes auteurs, son album révélation de l’année.

Dès novembre 2018 et jusqu’au mois d’avril 2019, les élèves des 30 classes de la région inscrites dans le projet se pencheront sur les planches des 10 albums de jeunes auteurs sélectionnés pour l’édition 2019.

L’objectif du projet est double : il s’agit à la fois de révéler les nouveaux talents de la bande dessinée, mais également de permettre à des jeunes éloignés de la lecture de renouer avec le monde des livres.