Quand Marvel Comics signe des pochettes de classiques du hip hop

En 2015, Marvel Comics a eu une idée de génie : commander à ses dessinateurs des couvertures de comics spéciales reprenant des visuels d'albums du hip hop devenus des classiques. Pour plusieurs séries, des dizaines de couvertures ont rendu hommage à autant d'albums, récents ou plus vieux. Consécration ultime, Universal Music a décidé d'utiliser quelques-unes de ses relectures pour des rééditions de certains albums.

Trois rééditions d'albums devenus des classiques du hip hop arboreront les couvertures spécialement créées par les auteurs de Marvel pour des hommages. Get Rich or Die Tryin’ de 50 Cent sera ainsi proposé dans une version Invincible Iron Man No. 1, signée Brian Stelfreeze, Mama Said Knock You Out de LL Cool J utilisera la couverture de Tim Bradstreet pour Punisher No. 1 et Liquid Swords de GZA celle de Contest of Champions No. 1, par Denis Cowan.

Chacune de ces rééditions sera proposée en deux versions : l'une avec l'illustration Marvel directement à la place de la pochette d'album originale, et l'autre proposant en plus un exemplaire du comic original ainsi qu'un visuel 3D de l'illustration. Des éditions limitées à 5000 exemplaires, qu'il faudra donc s'empresser d'offrir pour Noël.

Les séries de couvertures alternatives hip hop ont été créées en 2015, avec pour ambition de montrer les liens entre l'univers des super-héros Marvel et celui du hip hop. Axel Alonso, alors éditeur en chef chez Marvel, avait multiplié ce type de collaborations et d'hommages entre les deux milieux, étant lui-même amateur de rap.

La boucle est désormais bouclée, avec cet ultime cadeau pour les amateurs de rap et de comics.