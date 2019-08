Quel est le comic le plus vendu de l'histoire ?

Dessin de John Cassaday

La guerre des chiffres, au royaume des idées

À l'heure où les films mettant en scène des super-héros déplacent les foules, il est bon de se rappeler que les comics publiés par Marvel et DC ne sont pas si lus que ça, y compris aux États-Unis . La disparition des boutiques de comics et des chiffres de vente assez éloignés de ceux que l'on pouvait atteindre il y a quelques années en témoignent. Pour autant, certains numéros récents ont largement tiré leur épingle du jeu...Le magazine Polygon s'est livré à l'agrégation de données pour obtenir une liste à peu près crédible des comics les plus vendus de l'histoire, en notant malgré tout les limites de l'exercice. La publication s'est basée sur les chiffres de Comichron, un site spécialisé, et sur ceux de Diamond Comics, distributeur majeur du genre.Plusieurs titres récents se classent à l'entrée du classement, et en premier lieu deux numéros exceptionnels, les numéros 1000 des séries Action Comics et Detective Comics avec, en couverture, Superman et Batman, respectivement. Deux numéros sortis en 2019, et particulièrement demandés, car historiques : ils ont tous deux dépassé les 500.000 exemplaires vendus.Autre numéro historique, le 583 d'Amazing Spider-Man, bien connu pour avoir mis en scène Barack Obama aux côtés du Tisseur. Le numéro signé Mark Waid et Barry Kitson avait à l'époque créé l'événement pour cet invité très spécial.Spider-Man, d'ailleurs, tire très clairement son épingle du jeu, avec plusieurs numéros dans le classement des meilleures ventes : on retrouve ainsi The Amazing Spider-Man #1, de 2014 (559.000 exemplaires vendus) et Ultimate Spider-Man #1 (631.000) dans le top 10.Deux des meilleures ventes du classement s'expliquent aisément, tant que DC que chez Marvel : Batman : The 10-Cent Adventure #1 (2002) et Fantastic Four #60 étaient vendus, respectivement, pour 10 cents et 9 cents, un prix plus que compétitif. Et 700.000 exemplaires se sont écoulés pour le premier, 750.000 pour le second, ce qui prouve que la stratégie a payé...Un comic qui se vend bien est un comic qui a bénéficié d'une bonne publicité, tout en mettant en scène des personnages connus et appréciés du public : Star Wars #1, chez Marvel, correspond à cette description. En 2015, le premier numéro de cette nouvelle série inspirée des films a rapidement dépassé le million d'exemplaires vendus...Même la saga cinématographique Star Wars n'aura pas réussi à approcher le record absolu, gravé dans l'histoire en 1991 par X-Men #1, signé Chris Claremont et Jim Lee. Un numéro très attendu, qui signait le début d'une nouvelle série avec des personnages déjà cultes - les couvertures alternatives du comic permettaient de constituer une grande fresque. Résultat : plus de 8 millions d'exemplaires vendus.