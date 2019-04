Quelles seraient les conséquences du claquement de doigts de Thanos ?

Thanos, incarné par Josh Brolin dans Avengers : Infinity War

De nombreuses victimes collatérales

Créé par Jim Starlin et apparu pour la première fois dans Iron Man #55, en février 1973, Thanos joue un rôle central dans Avengers : Infinity War et, plus encore, dans l'ensemble de la saga Avengers. Attention, quelques spoilers pourraient suivre.À la fin d'Avengers : Infinity War, les super-héros ont semble-t-il perdus face au Titan Thanos, finalement entré en possession du Gant de l'Infini, un des artefacts les plus puissants de l'univers Marvel. Avec son claquement de doigts, aussi appelé la décimation, Thanos réalise son plan, à savoir supprimer la moitié de l'humanité : selon lui, c'est le seul moyen d'améliorer la situation sur Terre.Son postulat a été confronté à la science, grâce aux regards avisés de plusieurs scientifiques : que se passerait-il si la moitié de l'humanité, de manière aléatoire, disparaissait ? Pour commencer, les scénaristes des deux derniers films Avengers, Christopher Markus et Stephen McFeely, ont confirmé que la décimation de Thanos touchait les humains et super-héros, bien sûr, mais aussi les animaux et plus généralement toutes les créatures douées d'intelligence.Sur la population, la décimation de Thanos aurait un effet impressionnant : 3,8 milliards d'individus disparaitraient immédiatement de la surface de la Terre. Mais, curieusement, ce génocide à grande échelle ramènerait la population de la planète à un niveau proche à celui des années 1970 : autrement dit, l'action de Thanos, aussi radicale soit-elle, n'aurait pas de conséquences si radicales.Justin Christensen, physicien à l'Université de Californie à Los Angeles, précise toutefois que la disparition soudaine de la moitié de la population mondiale ferait beaucoup plus de victimes que 3,8 milliards d'individus. Les conducteurs de moyens de transport et véhicules, qu'il s'agisse d'avions, trains ou voitures, pourraient, en disparaissant, mener à la mort des milliers d'autres personnes.« Sans ressources humaines pour entretenir et réparer des éléments vitaux, comme l'électricité et le réseau d'eau potable, ceux-ci risquent d'être inaccessibles pour une large fraction de la population restante. De nombreuses personnes seront probablement confrontées à une pénurie de nourriture et de médicaments. Il est difficile de dire comment les gens réagiront à ces défis et combien de personnes en mourront, mais il y aura sans doute d'autres victimes », souligne Justin Christensen.Épidémies, famines, mais aussi pillages et autres réactions violentes pourraient s'enchainer, après le claquement de doigts de Thanos. Toutefois, les conditions de vie sur Terre, d'un point de vue environnemental, ne seraient pas foncièrement changées : les niveaux d'oxygène resteraient quasiment constants. Du côté de la biologie, la disparition de la moitié des plantes ou même des microbes serait a priori rapidement compensée. Toutefois, des effets collatéraux se feraient ressentir, étant donnée l'importance des microbes dans des mécaniques basiques comme la digestion.Pour le physicien, la solution de Thanos ne serait donc que très provisoire : selon lui, le Gant de l'Infini devrait plutôt servir à « [s]tabiliser durablement notre population [...], seule solution permanente au problème inévitable auquel l’homme est confronté ». Autrement dit, mieux vivre, dans un respect des ressources de la planète.via Fandom