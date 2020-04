Quelques bandes dessinées en accès libre, avec les éditions Flblb

< >

Les amateurs de lecture (et les autres, il n'est jamais trop tard) peuvent profiter du confinement pour faire baisser le niveau de leur pile à lire, c'est un fait. Mais, au vu des initiatives de nombreux éditeurs pour proposer des ouvrages en accès libre et gratuit, il n'est pas si certain que cette dernière diminue...Les éditions Flblb se joignent à la fête avec quatre titres issus de leur catalogue : Ça va pas durer long­temps mais ça va faire très mal, de Grégory Jarry, Du cinéma pour le dessert, de Rémi Lucas, Voyages en Égypte et en Nubie de Giam­bat­tista Belzoni, également signé par Grégory Jarry, avec Nicole Auge­reau et Lucie Castel, et Le Profil de Jean Melville de Robin Cousin.Ce dernier titre avait été remarqué par l’ADAGP en 2017, qui l'avait sacré « révélation Bande dessinée » : la maison d'édition promet d'autres albums proposés en accès libre au cours des prochaines semaines, juste le temps de patienter avant de pouvoir rendre à nouveau visite à son libraire.« On compte sur vous pour ne rien ache­ter via des multi­na­tio­nales sans scru­pules qui oublient de payer leurs impôts », indiquent les éditions Flblb, qui font œuvre de sagesse...Pour découvrir les titres, c'est à cette adresse