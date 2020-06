Racisme : Moulinsart acceptera-t-il un encart historique pour Tintin au Congo ?

Véhicule à clichés racistes ?

Moulinsart en embuscade

illustration crédit Casterman/Moulinsart

Voilà des années que cette aventure de Tintin au Congo provoque des manifestations, procès et autres mouvements d’humeur. On se souvient que la Fnac de Halles, à Paris, avait malgré elle servi de happening . En décembre 2014, le Groupe d’Intervention contre le racisme s’en était pris à la BD, en y accolant un autocollant explicite : « Produit toxique. Relents racistes. Peut nuire à la santé mentale. »Une nouvelle expression de colère, comme il s’en manifeste depuis des années : dès 2012, Bienvenu Mbutu Mondondo, du GIR, s’opposait à Casterman sur le caractère raciste du titre. Louis-Georges Tin, président du Cran, était même intervenu : existait-il dans le catalogue de Casterman « un ouvrage autant diffusé, aussi longtemps, à un public d’enfants si jeunes, qui véhicule autant de clichés » ?Or, une nouvelle charge est venue ce week-end du député bruxellois Kalvin Soiresse Njall, sur la RTBF. Ce dernier ne comprenait pas que dans le contexte actuel, personne ne revienne à l’assaut de Tintin au Congo . D’autant qu’il reste incompréhensible que « dans les pays nordiques et les pays anglo-saxons Moulinsart accepte cela ». Cela ? Un texte de mise en garde sur le contenu de la BD, sa perspective historique et d’autres éléments permettant de ne pas prendre pour argent comptant ce qu’Hergé avait publié.Kalvin Soiresse Njall, fondateur du collectif Mémoire coloniale, indiquait pourtant qu’il suffirait d’un petit dessin mettant en garde, et accompagné d’un texte.Or, que ce soit en 2012, quand Louis Delas était à la tête du groupe Casterman, ou encore en 2018, quand Simon Casterman, directeur de la maison s’exprimait sur le sujet, il semble bien que la maison d’édition ne soit pas opposée à cette idée.« Lui-même [Louis Delas] est favorable à l’insertion de cette préface, mais il estime qu’il n’a aucun moyen de pression juridique sur Moulinsart », rapportait déjà Louis-George Tin, en février 2012. Et six ans plus tard, le directeur de la maison indiquait être plutôt en faveur d’une note de contexte, bien que « l’adjonction d’une note ou d’une préface de cette nature affecte le droit moral de l’auteur ».Et c’est à ce titre que Moulinsart, qui gère les droits d’Hergé, continue de s’opposer pour certains territoires, à ce que figure une pareille mention. « En l’occurrence, un tel ajout ne relève donc pas uniquement des prérogatives de Casterman, mais bien également de celles de madame Rodwell en sa qualité d’ayant droit d’Hergé, qui y est opposée », indiquait Simon Casterman.Assurément, le débat est relancé, et le bureau de Moulinsart ne va pas manquer d’appels en absence auxquels apporter des précisions.Et tant qu’à faire, l’éditeur et l’ayant droit pourront également se pencher sur le cas de Tintin en Amérique , également accusé de racisme, pour la vision des Indiens qu'il propose. Contacté, Moulinsart n'a pas encore répondu à nos demandes.