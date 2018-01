Radiant, le manga qui exporte la french touch au Japon

Champagne chez Ankama : après avoir été le premier manga français relié à être édité au Japon par Euromanga, Radiant va être propulsé. Il a été sélectionné par le groupe audiovisuel public japonais NHK pour une adaptation en série animée. Une belle consécration pour l’auteur, Tony Valente, et l’éditeur français Ankama Editions.









Retour aux sources au pays du Soleil levant. 35 ans après les Mystérieuses Cités d’Or, NHK va produire le manga français en anime. « C’est une surprise et un rêve de voir mon univers adapté au Japon », assure Tony Valente, créateur du manga Radiant. Ce Toulousain né en 1984 débuta la BD en 2004, avec Les quatre princes de Ganaha, chez Delcourt.

C’est chez Ankama que Radiant verra le jour : la série ne devait compter que trois tomes – le huitième est paru en décembre dernier. De quoi porter de nouveau bien haut les couleurs de la French touch sur les terres natales du manga. « C’est une immense fierté pour nous de découvrir des auteurs aussi talentueux que Tony et de l’accompagner dans ce beau projet avec NHK », souligne le PDG d’Ankama, Anthony Roux.



Le choix de NHK confirme l’attrait que l’œuvre de Tony Valente exerce auprès du public japonais, Radiant occupant déjà la place emblématique de premier manga français relié édité au Japon par Euromanga, adoubé par quelques-uns des plus grands mangakas japonais. « Shonen impressionnant made in France », souligne même Yusuke Murata, dessinateur de One Punch Man. Lors de la Japan Expo 2016, il reçut d’ailleurs le prix Daruma du meilleur manga international.



Hiro Mashima, auteur de Fairy Tail le reconnaît également : « Radiant est une œuvre à la touche très japonisante au point de ressembler au premier coup d’œil à un véritable manga japonais. Le lecteur se rend tout de même compte au fil des pages qu’il s’agit d’une création française. Les différences de codes du manga fermement établies entre les deux cultures ont permis cet alliage, tout en gardant une sensation étrange de métissage est-ouest. »