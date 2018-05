Rayon vert veut battre le record du monde de la plus grande planche BD

La cité de Thionville associé au village de Volkrange accueilleront le festival Le Rayon vert. Qui comme chacun sait, depuis 2012, met en relation des humains avec des mondes étranges, fantastiques, et parfois cosmiques.

Le projet « Rayon vert – Festival BD » est porté par l’association du Centre Saint Michel de Thionville-Volkrange. Chaque année, il réunit plus de quarante auteurs qui, avec dédicaces, conférences, expositions et animations séduisent un large public venant de toute la région et des voisins du Luxembourg et de Belgique (près de 4000 visiteurs sur le week-end).

Les renseignements sont à cette adresse.

Pour cette 7e édition, le comité organisateur a décidé de battre le record du monde de la plus grande planche de bande dessinée.









Après Bruxelles et Sarajevo, imprimée sur une toile de plus de 760 m2, l’œuvre géante sera déployée le samedi 12 mai à partir de 12 h au parc de Volkrange.

Le choix s’est naturellement porté sur la reproduction d’une planche d’un album de Stéphane Créty, auteur fidèle au festival depuis sa création et grand nom de la bande dessinée de notre région.