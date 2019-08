Record of Grancrest War par Ryo Mizuno (Chroniques de la guerre de Lodoss)

L’histoire d’une alliance

Le continent mythique d’Atlatan est ravagé de longue date par le Chaos, source de calamités pour les peuples qui y résident. Pour le combattre, certains élus nommés les seigneurs ont été investis d’un pouvoir immense : le « Crest ». Hélas, au lieu d’œuvrer pour la paix, cette noblesse préfère désormais mettre les Crests au service de ses ambitions dans d’incessantes guerres territoriales.Mais la rencontre de Siluca, une jeune mage éprise de justice, et Theo, seigneur errant aux nobles idéaux, va perturber cette lutte de pouvoir…À l’origine, Record of Grancrest War (Grancrest Senki) est une série de light novels écrits par Ryo Mizuno et illustrés par Miyuu, publiés entre août 2013 et mars 2018. L’auteur est mondialement connu pour ses light novels d’héroic-fantasy, Les Chroniques de la guerre de Lodoss.L’adaptation en manga de Record of Grancrest War débute en juin 2016 dans le Young Animal, magazine de Hakusensha. Le dernier tome (7) de la série paraîtra même au Japon le 29 août 2019.Forte de son succès la licence a été également adaptée en un anime de 26 épisodes (disponible en France sur la plateforme Wakanim) et sous forme de jeu vidéo (disponible uniquement au Japon).Dans un monde où l’élite noble est censée repousser la menace terrifiante du Chaos mais préfère s’engager dans de vaines querelles, les seigneurs sont tellement obsédés par leur quête du pouvoir qu’ils en oublient leur seul ennemi véritable ! Aidée du pur et franc Theo et de son Crest, Siluca, un jeune mage intègre, compte bien faire le ménage dans son pays et vaincre le Chaos définitivement même si elle doit user de stratagèmes peu recommandables !Une véritable quête attend nos deux héros qui seront aidés par de nombreux alliés inattendus qu’ils rencontreront sur leur chemin. Batailles épiques, magie évolutive et humour vous guideront dans votre lecture de ce manga d’héroic-fantasy aux allures de Games of Throne et de RPG .Le tome 2, lui, est d’ores et déjà prévu pour le 11 décembre.[à paraître 16/10] Ryo Mizuno, Makoto Yotsuba — Record of grancrest war — Pika — 9782811646660 – 7,20 €