Relax pour les vampires : Buffy arrête définitivement la chasse

Presque 15 ans après que la série télé a pris fin, la licence de comics Buffy contre les vampires s’achève également. Sept saisons télévisuelles, douze de bande dessinée : la chasseuse de morts-vivants va pouvoir prendre un repos bien mérité. La planète est désormais plus sure...









L’éditeur américain Dark Horse indique en effet à ICv2 que la licence touche à sa fin. « Nous sommes fiers de l’univers que nous avons contribué à agrandir et reconnaissants envers Joss Whedon et les équipes créatrices pour leur incroyable travail sur la série », assure la maison.

Plusieurs signes avant-coureurs avaient déjà laissé entendre que la grande aventure de Buffy prendrait fin. BOOM! Studios annonçait dernièrement qu’ils prendraient en charge la publication des comics Firefly, également propriété de Whedon. Or, c’était jusqu’à lors Dark Horse qui s’était chargé de cette parution. La série débutera en novembre.

Par ailleurs, Twentieth Century Fox Film avait investi quelques dollars dans BOOM! Studios en 2017 – en rachetant l’entreprise, tout simplement. Tout porte à croire que les comics Buffy partiront également chez eux.

Une grande partie du modèle de Dark Horse Comics reste de passer des accords avec des studios de cinéma – pour des adaptations dans un sens ou dans l’autre. Cinquième groupe éditorial comics après Marvel, DC, Image et IDW Publishing, il se retrouve délesté d’une manne non négligeable.

Après la saison 12 que bouclera Dark Horse, plus d’aventures de la chasseuse de vampires en librairies. « Nous nous sommes assurés que le voyage ne se poursuivrait pas. Nous souhaitions clore l’ère Dark Horse », indique Whedon à CBR. Et ce, pour éviter une même débandade que celle d’un Star Wars repris chez Disney, après le rachat de la franchise.

La réalité est donc que Dark Horse s’est fait déposséder d’une marque que la maison faisait vivre depuis un bon moment, par l’intervention de la Fox. Et comme la Fox appartiendra sous peu à Disney, c’est donc la souris aux grandes oreilles qui pourra se goinfrer avec la licence.

La Fox travaillera d’ailleurs à un reboot de Buffy : Whedon planche actuellement sur un renouveau où le personnage principal sera une actrice noire dans le rôle-titre.... La fin de l’époque Sarah Michelle-Gellar, qui l’avait tant fait vivre à l’écran, serait donc annoncée ?



Le créateur avait juré que les personnages de Buffy ou Firefly ne reviendraient plus en mars 2017 – au moins à la télévision et avec les mêmes acteurs. Son idée d’une nouvelle protagoniste tiendrait donc bien du redémarrage, plus que de la création à laquelle il aspirait tant...