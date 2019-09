Rendez-vous le 20 octobre 2019 pour la série Watchmen de HBO

Pas besoin de grands effets : la chaine américaine HBO s'est contentée d'un banal tweet, illustré d'une courte animation, pour annoncer la date de diffusion du premier épisode de sa tant attendue série Watchmen. Avec cette série, HBO s'attaquera aux super-héros, mais depuis un angle assez original et singulier...Le scénario de la série, signé par Damon Lindelof, devrait se dérouler après les événements traités dans les comics originaux d'Alan Moore, Dave Gibbons et John Higgins. Les différentes bandes-annonces diffusées par HBO n'ont pas révélé grand-chose, si ce n'est l'existence d'une milice de Rorschach, ou encore la présence d'Ozymandias et, peut-être, du Docteur Manhattan.Le casting de la série est particulièrement prestigieux, avec Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Jean Smart, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Hong Chau, Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Sara Vickers, Dylan Schombing ou encore James Wolk...Cela dit, la série Watchmen devra faire face à un sérieux concurrent, arrivé sur Amazon Prime, The Boys , qui aborde aussi les thématiques super-héroïques d'une manière peu commune. Si les deux séries de comics n'ont pas grand-chose en commun au niveau de l'ambiance, le visionnage des deux productions sera à coup sûr instructif.