Restructuration et départs chez DC, pour se recentrer sur l'édition

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Selon les estimations, 7 emplois seraient concernés par la restructuration de DC, filiale de Warner Bros, soit 3 % de l'effectif total, qui s'élève à 240 employés. Certes, on a connu restructuration plus violente, mais elle annonce un recentrage sur l'activité d'édition de la société, selon Warner Bros.« DC revient à ses origines en proposant des histoires épiques avec des personnages, des récits et des marques à portée internationale. Être une maison d'édition de premier ordre ne fera jamais partie du passé et nous comptons bien offrir à nos fans du super-contenu, mais aussi en proposer plus, capable de mobiliser encore plus de fans du monde entier. Soyez assurés que ce marché restera au cœur de nos activités et l’un de nos principaux atouts », explique Pam Lifford, qui dirige DC Entertainment en tant que présidente de Warner Bros Global Brands and Experiences Dans un mémo interne, elle décrit plus avant la nouvelle organisation de DC, avec trois branches distinctes : l'édition, la production et la fabrication, et enfin les services liés à l'édition. Bob Harras dirigera de la première, Alison Gill la deuxième et Hank Kanalz la dernière.Parmi les départs notables, ceux de John Cunningham, vice-président responsable des ventes, Eddie Scannell, au marketing, et Mark Chiarello, à la direction artistique, ont été remarqués par The Hollywood Reporter