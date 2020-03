Retrouver les combattants historiques de Street Fighter

< >

Sttreet Fighter — jeu de combat iconique — passionne depuis plus de 30 ans joueurs et artistes de pop culture. Cette place de référence, le jeu la doit notamment à ses personnages.En effet dans un jeu de combat, l’incarnation et la mise en valeur des personnages sont essentielles : l’identité de chacun, son style de combat, ses techniques et son histoire rendent le jeu unique et peuvent le transformer en référence.Street Fighter avec ses personnages forts, Ryu, Chun-Li, Ken Master ou encore Zangief, sont devenus de cette manière une référence du jeu vidéo de combat, de l’industrie vidéoludique plus généralement, mais aussi une source d’inspiration pour d’autres médias culturels.En réunissant des archives inédites et surprenantes — avec notamment L’Étrange manuel de dessin d’anatomie — des anecdotes précises de développement, des entretiens avec des professionnels ayant travaillé sur la licence, mais aussi des fiches personnages, l’ouvrage permet de comprendre la technicité et la créativité incroyables qui sont à l’œuvre dans le développement des personnages de Street Fighter.Documenté et précis, l’ouvrage parvient également à garder un ton enlevé et accessible, mis en valeur par une maquette pensée pour rendre hommage aux nombreuses illustrations et archives.