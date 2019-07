Réunir tout Naruto en un seul livre (numérique)

La lecture au format numérique a des vertus, et notamment celle d'éviter de se casser le dos en transportant ses ouvrages préférés à l'occasion d'un déplacement ou simplement pour les relire régulièrement. La société Progress Technologies l'a bien compris, et souhaite proposer aux amateurs de mangas une expérience de lecture de qualité, sans pour autant renier leur plaisir des beaux objets.La société met donc en avant, dans un projet Kickstarter , un lecteur ebook doté de deux écrans, pliable, et prenant la forme d'un livre imprimé. Le tout aux couleurs de Naruto, avec une jaquette signée par l'auteur de la série, Masashi Kishimoto. Et, surtout, préchargé dans la machine, les 72 volumes de la série, ainsi que l'épisode spécial Naruto : The Seventh Hokage and the Scarlet Spring, rien que ça.Progress Technologies promet une résolution exceptionnelle, ainsi que l'impression de feuilleter un livre imprimé : la vidéo montre même des pages reproduites autour des écrans, pour approcher au plus près la sensation de feuilleter un ouvrage traditionnel. Les 72 volumes du manga sont chargés sur une carte SD, qu'il sera possible de changer pour afficher d'autres contenus dans le lecteur.Petit détail peu commun, ce lecteur de livres numériques est alimenté par des piles, contrairement aux appareils habituellement dotés d'une batterie rechargeable.Pour obtenir son exemplaire, il faudra investir 50.000 yens, soit environ 412 $, tout de même.via Anime News Network