Riad Sattouf donne 10 conseils aux futurs auteurs de bande dessinée

Riad Sattouf (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Si les rêves ne se préoccupent pas forcément de l'aspect financier, et c'est heureux, rappelons que la part des auteurs vivant sous le seuil de pauvreté est de 36 % chez les hommes et de 50 % chez les femmes, selon une enquête des États généraux de la bande dessinée remontant à 2015. 71 % des auteurs de bande dessinée auraient un emploi à côté de leur travail artistique, pour gagner leur vie, tout simplement.

Que cette entrée en matière ne vous décourage pas ! Voici donc les 10 conseils de Riad Sattouf :1- Soyez absolument certain d'être passionné (penser tout le temps à ses histoires, du matin au soir, avoir l'impression que c'est aussi important que de respirer pour soi). Si ce n'est pas le cas, abandonnez tout de suite!2- Lisez beaucoup de BD, mais aussi des romans, des biographies, des essais etc.!3- Commencez tout de suite à essayer d'être un auteur complet, quel que soit votre âge, et essayez d'écrire vos propres histoires si vous êtes dessinateur, ou de les dessiner si vous pensez plutôt être scénariste!4- Ne soyez pas aveuglé par la recherche de virtuosité du dessin: 99% des lecteurs préfèrent une bonne histoire à la virtuosité d'un beau dessin!5- Prenez ce que vous faites très au sérieux (sans le dire à personne) et n' écoutez pas ceux qui disent que vous n'y arriverez jamais! Ils se trompent!6- Essayez d'écrire l'histoire dessinée en entier sous forme de story board, (et pas seulement un synopsis et quelques pages def) et faites le lire à vos amis de confiance et tenez impérativement compte de leurs remarques sans vous draper dans une posture de grand artiste!7- Si plusieurs éditeurs refusent votre projet, il faut créer un autre projet, de zéro, et le présenter à nouveau. 1000 échecs sur 1000 tentatives, c'est impossible, donc soyez prêt à créer 1000 projets avant d'en avoir un de publié!8- Acceptez le risque de passer 15 ans à très mal gagner votre vie, mais ne soyez pas effrayé par ça, puisque vous êtes passionné!9- Inspirez vous toujours de votre vie et de votre vécu pour raconter vos histoires (même si c'est de l'héroïc-fantasy ou de la science fiction)!10- Arrêtez de lire ces conseils et allez écrire et dessiner votre histoire!