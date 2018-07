Robert Kirkman (The Walking Dead) surprend avec un nouveau comic

Détail de la couverture de Die!Die!Die! #1





Image Comics, l'éditeur de The Walking Dead, a dévoilé hier ce nouveau titre de Robert Kirkman, à la surprise générale. Dans un secteur où les fuites d'information sont nombreuses, le créateur, ses collègues et la maison d'édition sont parvenus à créer la surprise, dans ce qui est comparé à la sortie surprise d'un album de Beyoncé.



Die!Die!Die! est publié par Skybound et se réserve évidemment à un public averti.

Pour expliquer ce geste secret, Kirkman a adressé un message aux gérants de boutiques de comics : « Il y a quelque chose de magique dans le fait d'aller dans un magasin de BD. Pour moi, l'apogée de cette magie était au début des années 90, quand j'avais environ 13 ans. À l'époque, vous ne saviez pas ce qui allait sortir des mois à l'avance. Il y avait des publicités dans les bandes dessinées, bien sûr, mais quand vous entriez dans une boutique de BD et que vous regardiez dans le bac des nouveautés, il était plein de ce quelque chose qui fait aujourd'hui défaut à l'industrie de la bande dessinée... DES SURPRISES », indique Kirkman.

Amoureux des boutiques de comics, Kirkman assure qu'il s'agit de recréer cette magie de l'inconnu, dès lors que l'on franchit la porte d'une librairie. Et, pour couronner le tout, le résumé de la série est lacunaire : on apprend seulement que Die!Die!Die! porte sur des assassinats en série commandités par le gouvernement américain, comme le suggère la couverture du numéro 1.

Le dernier comics de Robert Kirkman, Oblivion Song, avait été annoncé en octobre 2017, pour une parution en mars 2018, selon un schéma beaucoup plus traditionnel.

Véritable preuve d'amour aux libraires, le premier numéro de Die!Die!Die! a par ailleurs été envoyé gratuitement aux revendeurs par Image Comics et la maison cocréée par Kirkman, Skybound, selon The Beat.