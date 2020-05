Robert Patinson, un Batman optimiste

Pour l’acteur américain toute la difficulté du rôle de Chevalier noir est de se détacher de l’héritage des interprétations précédentes. Le futur héros de Gotham compte bien trouver un angle que nul autre n'a encore exploré auparavant pour Batman.

Shed On The Moon CC BY 2.0





Avant que la pandémie ne provoque la fermeture des productions cinématographiques du monde entier, Robert Pattinson était à Londres, travaillant avec le réalisateur Matt Reeves pour donner vie à sa propre version de Bruce Wayne.



L’acteur américain est le nouveau venu sur la longue liste de célébrités choisies pour incarner le milliardaire philanthrope ultraviolent sur grand écran, et se prépare ainsi à marcher dans les traces de Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale et Ben Affleck. Ces figures du passé qui hantent le rôle semblent être un sérieux obstacle à toute envie de nouveauté. Il serait en effet facile de se contenter de devenir une copie, un patchwork mal digéré de toutes ces interprétations.



Robert Patinson semble cependant particulièrement confiant et se dit même excité par le défi que représentent toutes ces difficultés.



« J'aime le fait qu’il existe non seulement une mais plusieurs versions très, très, très bien faites du personnage qui semblent assez définitives » a-t-il déclaré à GQ. « Je regardais le tournage de Batman & Robin l'autre jour. Et déjà George Clooney s’inquiétait du fait que beaucoup du jeu de Batman avait déjà été exploré, qu’il n'y avait plus grand chose à inventer, Et c'est en 1997. »



Entre les versions légères, aux gadgets en toc, des Batmans de Clooney et Keaton, les films froids de Christopher Nolan et la force animale de Ben Affleck, Robert Pattinson cherche une ouverture, et a bien conscience de la pression que représente l’attente des fans.



« C’est très rare ces moments dans la vie où les gens peuvent se passionner pour quelque chose avant même que cela ne se produise. Vous pouvez presque sentir cette anticipation, et cela vous donne de l’énergie. C’est très différent de quand vous avez un rôle mineur et il y a une possibilité que personne ne vous voie. D’une certaine façon, c’est, je ne sais pas… Ça vous électrise. »



Le prochain Batman et les choix d’interprétations de Pattinson sont attendus dans les salles pour le 1er octobre 2021.