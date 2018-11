Roxanne Moreil et Cyril Pedrosa reçoivent le prix Landerneau BD 2018

Editeur : Dupuis

Genre :

Total pages : 232

Traducteur :

ISBN : 9791034730353



L'âge d'or t.1

de Roxanne Moreil ; Cyril Pedrosa

La légende parle d'un "âge d'or, où vallées et montagnes n'étaient entravées d'aucune muraille. Où les hommes allaient et venaient librement...". Mais ce temps lointain est bien révolu. Le royaume est accablé par la disette et les malversations des seigneurs de la cour. A la mort du vieux roi, sa fille Tilda s'apprête à monter sur le trône pour lui succéder. Avec le soutien du sage Tankred et du loyal Bertil, ses plus proches conseillers et amis, elle entend mener à bien les réformes nécessaires pour soulager son peuple des maux qui l'accablent. Mais un complot mené par son jeune frère la condamne brusquement à l'exil. Guidée par des signes étranges, Tilda décide de reconquérir son royaume avec l'aide de ses deux compagnons. Commence alors un long périple, où leur destin sera lié à "L'âge d'or" ; bien plus qu'une légende, bien plus que l'histoire passée des hommes libres et de leur combat, c'est un livre oublié dont le pouvoir est si grand qu'il changera le monde. Sur un scénario remarquablement moderne, coécrit avec Roxanne Moreil, Cyril Pedrosa revient dans un conte médiéval unique. Un récit d'aventures épique, brodé d'utopie, où se dessine en filigrane la capacité des hommes à s'inventer un nouvel avenir commun. Le premier tome d'un diptyque majestueux.

