Roy Thomas et Rick Remender invités de la Comic Con Paris 2019

Roy Thomas et Rick Remender, site Comic Con Paris





Le salon se tiendra les 25, 26, 27 octobre 2019 et réunira les fans de comics, cinéma, séries et cosplay autour des professionnels du milieu, mais aussi des animations qui font sa réputation (avant-premières, prix, concours, dédicaces…). La Comic Con a donc dévoilé il y a quelques jours les premières têtes d’affiche du salon : Roy Thomas et Rick Remender.



Roy Thomas s’est en effet imposé comme un scénariste culte avec son travail autour des X-Men et des Avengers. Il est par ailleurs célèbre pour avoir écrit et lancé les comics Conan Le Barbare et Star Wars, dont l’adaptation en film lui assure une notoriété certaine. Parmi ses plus grands succès, on compte aussi sa participation à la production de la maison Marvel.



En 1972, il remplace Stan Lee et devient rédacteur en chef de la Maison des Idées. Il crée alors une foule de personnages dont la renommée n’est plus à défendre : Carol Danvers (avant qu’elle ne devienne Captain Marvel), Wolverine, Vision, Ultron, Iron Fist, Luke Cage, Valkyrie, Ghost Rider…



Rick Remender est lui aussi un géant de l’industrie du comics. Il est devenu une figure connue du grand public avec Fear Agent et The Last Days of American Crime. Il a également travaillé pour Marvel pour qui il a écrit notamment Punisher, Uncanny X-Force, Uncanny Avengers, Secret Avengers et Captain America. Aujourd’hui, il déploie ses propres projets avec Black Science, Low, Tokyo Ghost ou encore Deadly Class.



Outre les rencontres avec ces deux auteurs renommés, le salon proposera des animations variées à ses visiteurs telles que le Grand Prix 404 Éditions, qui récompense un concours d’écriture ; des rencontres entre cosplayers ainsi que des conférences et dédicaces auprès des auteurs présents.