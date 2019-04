Sacrées Sorcières de Roald Dahl adapté en BD par Pénélope Bagieu

(Ta-daaa) Ah on n’aime pas trop l’expression “rêve de gosse”, mais quand même : bon gros rêve de gosse Je suis très contente et fière et impatiente et si j’ai fini à temps ça devrait sortir en janvier 2020 ! @gallimard_jeunesse @roald_dahl pic.twitter.com/nNvwls8sJW — Pélénope Bagieu (@PenelopeB) 8 avril 2019



Pénélope Bagieu, connue notamment pour les albums Culottées , véritable phénomène d’édition, a dévoilé son nouveau projet sur ses réseaux sociaux, Twitter, mais aussi Instagram. Il s’agit d’une adaptation en bande dessinée du célèbre roman de Roald Dahl, Sacrées Sorcières, qui devrait paraître d’ici janvier 2020 chez Gallimard. L’album devrait sortir simultanément en anglais et en français.Un livre auquel est très attachée l’illustratrice française. En 2018, elle avait lu un extrait de Sacrées Sorcières à Télérama.« C’est un des premiers livres dont j’ai un souvenir physique », expliquait Pénélope Bagieu. « Je me souviens de certaines scènes qui m’ont vraiment traumatisé, mais d’une manière qui me faisait en même temps envie de tourner les pages. »Pénélope Bagieu s’est fait connaître grâce à son blog BD « Ma vie est tout à fait fascinante ». En 2010, elle publie Cadavre Exquis, un album dans lequel elle se charge du dessin, mais aussi du scénario. Il remporte le prix SNCF au festival d’Angoulême l’année d’après, et le prix BD du meilleur album humour.Elle est également connue pour son travail avec d’autres grands de la BD comme La Page blanche, en collaboration avec Boulet, et Stars of the stars avec Joann Sfar.Les Culottées, dont le deuxième tome a été publié il y a deux ans chez Gallimard, fait partie de ses plus grands succès.Sacrées Sorcières aura également droit à son adaptation sur grand écran avec à l'affiche, Anne Hathaway. Cette nouvelle adaptation sera supervisée par Robert Zemeckis et Jack Rapke.