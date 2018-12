Sailor Moon : la comédie musicale arrive enfin à Broadway

© Naoko Takeuchi抿PNP / “Pretty Guardian Sailor Moon” The Super Live Production Committee





Petit rappel, pour commencer : Sailor Moon fut popularisé en France avec cet anime.Le pitch de l'éditeur Pika : « Usagi est une jeune fille de 14 ans comme tant d'autres : elle aime dormir, jouer aux jeux vidéo, elle pleure pour un oui ou pour un non et elle ne se passionne pas pour ses études. Mais un beau jour, elle croise le chemin de Luna, un chat doué de parole qui va la transformer en une jolie justicière : Sailor Moon ! La voilà investie de plusieurs missions : elle doit identifier ses alliées, retrouver le légendaire Cristal d'Argent et protéger une certaine princesse… tout en luttant contre de mystérieux ennemis qui sont eux aussi à la recherche du fabuleux cristal aux pouvoirs fantastiques ! » (manga traduit par Fédoua Lamodière)Et c’est donc à Broadway que l’aventure se poursuivra, à compter du 29 mars, pour trois représentations. Le tout est chorégraphié par Takahiro. Une avant-première est prévue le 24 mars à Washington. Et visuellement, cela donne quelque chose du genre.Et pour avoir un aperçu en mouvement de cette réalisation dont l’humanité n’aurait pu se passer — suggérons d’ailleurs à l’UNESCO de porter l’œuvre au patrimoine immatériel… – c’est juste en dessous. Âmes sensibles, s’abstenir.via Comics Beat