Saurez-vous retrouver votre enfant perdu dans ce livre illustré ?

Pour une fois, il n'est pas question de chercher son enfant perdu dans un magasin, mais dans un livre. Where are you ? est le nouveau projet illustré de l'artiste Marija Tiurina. Le concept est inspiré de celui de Où est Charlie ? et des figurines Funko Pop! pour le design de ses personnages. Il suffit aux parents de passer commande et l'illustratrice s'exécute : le double du jeune lecteur est noyé dans le décor de l'ouvrage.





Un exemple de couverture de Where Are You ? Un exemple de couverture deWhere Are You ?







Les adultes ont le choix entre 12 avatars qui peuvent correspondre le mieux à leur enfant. L'avatar en question sera imprimé dans un livre avec le nom du petit lecteur sur la couverture.L'ouvrage peut être personnalisé par les soins de toute la famille sur Wonderbly . Le livre illustré Where are you ? s'est déjà vendu à plus de 160.000 exemplaires dans le monde entier.Une fois le livre entre les mains, il est possible de parcourir ses pages pour essayer de retrouver d'autres versions de votre enfant, que ce soit en tenue d'archéologue, de cuisinier ou de scientifique.Voici deux exemples de décors disponibles au sein du livre illustré :Marija Tiurina est une artiste et une illustratrice russe et lithuanienne. Elle s'est installée à Londres en 2009. Son travail mêle généralement les méthodes de peintures traditionnelles, de la sculpture et du street art.via Colossal