Sekiro: Shadows Die Twice s'offre une adaptation au rayon manga

Le jeu Sekiro: Shadows Die Twice de FromSoftware, sorti il y a quelques semaines, va avoir droit à son adaptation en manga le 27 mai 2019. L'oeuvre devrait être intitulée Sekiro Gaiden: Shinazu Hanbei, et Shin Yamamoto a été choisi pour le dessin du manga et son organisation. Toutefois, FromSoftware assure les arrières en supervisant le projet.







Le jeu Sekiro: Shadows Die Twice s'inscrit dans la lignée des jeux Dark Souls et Bloodborne. Réalisé par Hidetaka Miyazaki, développé par FromSoftware et édité par Activision, cette nouvelle aventure nous plonge dans le Japon médiéval-fantastique, durant l'époque Sengoku.



Le joueur incarne un guerrier, le « loup à un bras », déshonoré et défiguré, sauvé in extremis de la mort. Il est tenu de protéger un jeune seigneur, descendant d'une lignée ancienne dont le sang permettrait d'accomplir un sacrifice occulte. Lorsque le protégé est capturé, notre héros devient la cible d'ennemis dangereux et redoutables, sans parler des combattants du clan Ashina. Afin de restaurer son honneur perdu, le protagoniste est prêt à tout affronter.



Les jeux FromSoftware sont à présent connus pour leur niveau de difficulté. Sekiro: Shadows Die Twice porte bien son nom. Et encore ! Il ne faut pas espérer mourir que deux fois au cours de vos aventures. Les sabres, les crocs et les griffes de vos adversaires sont encore plus affûtés que vous ne pouvez l'imaginer.



Le jeu est disponible sur PC, Playstation 4 et XBOX 360. Il s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde entier en moins de 10 jours après sa sortie, le 22 mars 2019.

Sekiro: Shadows Die Twice n'est pas le premier titre à s'offrir une adaptation manga suite à son succès commercial. On retrouve par exemple Shin Yamamoto pour Monster Hunter : Flash Hunter, inspiré du jeu vidéo Monster Hunter. Les dix tomes de l'adaptation du jeu sont disponibles aux éditions Kazé.