Sélection des 10 titres du prix Révélation BD de l’ADAGP

Dix auteurs ont été présélectionnés pour la Révélation BD 2020 ADAGP en partenariat avec le festival Quai des Bulles. Depuis 5 ans, ce prix de la société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, en partenariat avec le festival Quai des Bulles (Saint-Malo), valorise et encourage le travail des jeunes auteurs de bande dessinée.









Le 30 juin 2020, un jury composé des organisateurs de Quai des Bulles et de professionnels a retenu dix auteurs, répondant aux critères d’éligibilité suivants : auteur complet sur le livre sélectionné (dessin + scénario), travaillant ou résidant en Europe et Suisse, ayant publié professionnellement 3 albums maximum et dont au moins un entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020.



Les 10 albums présélectionnés

Lucrèce Andreae, Flipette & Vénère, (Delcourt)

Raùl Ariño, Bluesman (Sarbacane - trad. Simon Oliviero)

Xavier Courteix, Contrôle des voyageurs (Flbl)

Théo Grosjean, L’homme le plus flippé du monde (Delcourt)

Agnès Hostache, Nagasaki (Le lézard noir)

Joris Mertens, Béatrice, (Rue de Sèvres)

Christoph Mueller, Mighty Millborough (The) - t2, (6 pieds sous terre - trad. Nicolas Moog et Nicolas Drolc)

Lucie Quéméner, Baume du Tigre (Delcourt)

Mikaël Ross, Apprendre à tomber, (Sarbacane - trad. Jean-Baptiste Coursaud)

Camille Royer, Mon premier rêve en japonais (Futuropolis)



Une somme de 5000 euros, un portrait filmé et diffusé sur le site d’Arte ainsi qu’une présentation dédiée sur les cimaises de l’ADAGP constituent la dotation de ce prix.



En 2019, c’est Éric Feres pour Sabre, publié chez Dargaud, qui avait remporté le prix.