Silent Voice, une superbe aventure cinématographique

Le distributeur Art House avait réussi le pari cet été de mener à bien une campagne de financement participatif pour offrir une belle sortie au film SILENT VOICE. Après 30.000€ récoltés, c’est le 22 août que le film était sorti sur 80 écrans français, note l'éditeur Kazé dans un communiqué.











L’engagement de la communauté fans du manga d’origine, mais également la mobilisation des spectateurs et de la presse touchés par cette œuvre permettent d’atteindre 83 000 entrées dans près de 500 cinémas à ce jour.



Cela fait de SILENT VOICE le 3ème succès depuis deux ans pour l'animation japonaise, après « Mary et la fleur de sorcière » et « Your Name ».



Pour prolonger ce succès, Art House continue sur sa lancée avec un dossier pédagogique à l’appui, et organisera des opérations spéciales autour du film à l’occasion de la Journée de Lutte contre le harcèlement scolaire le 9 novembre et de la Journée Internationale des personnes handicapées le 3 décembre.



En quelques mots... Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida, car elle est sourde. Dénoncé pour son comportement, le garçon est à son tour mis à l’écart et rejeté par ses camarades. Des années plus tard, il apprend la langue des signes... et part à la recherche de la jeune fille. Le film a été réalisé par Naoko Yamada.





Le 23 Janvier 2019, l’actualité autour du film se poursuivra en DVD et Blu-ray aux Editions Kazé. Deux éditions seront proposées en magasin contenant chacune la version française, une version originale sous-titrée et la version sourds et malentendants.



Et pour l'occasion, voici les deux bandes annonces à (re)découvrir.