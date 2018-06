Simon Racioppa adaptera Invincible, de Robert Kirkman, en série animée

Légende du cartoon à l’Américaine, Simon Racioppa, qui a travaillé sur des séries animées comme Martin Mystère, Teen Titan ou encore George de la Jungle, se verra confier l’adaptation de l’univers plus mature des super-héros. Et Robert Kirkman, qui tiendra le rôle de producteur exécutif a l’air enchanté de ce choix.

L’adaptation en série animée du comics de Kirkman, Cory Walker et Ryan Ottley, Invincible , vient tout juste d’être annoncée. Le créateur de The Walking Dead honore ainsi le partenariat entre Skybound et Amazon Studios en se prêtant au jeu de la collaboration exclusive.



Invincible sera une série animée de super-héros qui se concentre sur le personnage de Mark Grayson, fils du super-héros le plus puissant de la planète. Il était tout ce qu’il y a de plus banal jusqu’au jour de ses 17 ans où il devient invincible. Ses pouvoirs se développent alors, et il doit apprendre à les maîtriser sous la tutelle de son père. Pleine de suspense, d’action et d’émotion, la série se concentrera aussi sur des valeurs humaines fortes.

Sharon Yguado, chez Amazon Studio, ajoute : « Robert a un talent inouï pour prédire les tendances du moment, et nous sommes terriblement impatients de le voir casser les codes avec une série animée aux épisodes d’une heure. Dans un monde saturé par des super-héros, nous faisons confiance à Robert pour contrecarrer toutes les attentes tout en capturant un récit riche et plein d’adrénaline. Nous adorons les plans ambitieux qu’il a pour la série et nous croyons que ça ne ressemblera à rien de ce qui a déjà été fait à la télé. »