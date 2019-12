Six albums finalistes pour le prix BD Fnac France Inter 2020

Ces albums ont été choisis par les 30 membres du jury grand public du Prix, dans une sélection initiale de 20 titres coups de cœur des libraires Fnac sur l’année 2019. Chacun de ces 30 jurés a lu et évalué les 20 bandes dessinées pour déterminer ces 6 finalistes.Une commission finale présidée par Antoine de Caunes, le parrain du Prix, et composée de journalistes et de libraires Fnac, élira ensuite l’album lauréat dont le nom sera révélé le jeudi 9 janvier à 16 h en direct de Popopop sur France Inter.

Les Indes Fourbes, Alain Ayroles & Juanjo Guarnido – Delcourt

Dans la tête de Sherlock Holmes – Tome 1, Benoît Dahon et Cyril Liéron – Ankama

Le Château des Animaux – Tome 1 : Miss Bangalore, Xavier Dorison & Félix Delep – Casterman

In waves, AJ Dungo (trad. Basile Béguerie – lettrage Jean-François Rey) – Casterman

Jusqu’au dernier - Histoire complète, Jérôme Félix & Paul Gastine – Bamboo Editions

Le Patient, Timothé Le Boucher - Glénat