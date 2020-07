Six auteurs de BD racontent leur profession à Antoine de Caunes

Crédit photo : Rudy Waks / Canal+

« Après les cinéastes, les chefs cuisiniers, les grands flics, les philosophes... c’est au tour des autrices et auteurs de bande dessinée de raconter leur métier, la façon dont ils l’exercent, la passion qui les anime. Comme une master class à plusieurs voix », indique la chaîne.La saison 2 de Profession donnera donc à l’animateur historique de la chaîne cryptée la possibilité de faire parler femmes et hommes de leur métier — lui qui avoue avoir « tellement de mal à mettre un nom sur la [s]ienne », de profession. « Parce qu’une profession, c’est avant tout une passion... et une passion, c’est fait pour être communiqué. »Rendez-vous pour 52 minutes d’émission, produite par Xavier Maingon et Noah Klein (Roger films). Tous deux se réjouissent de la note éditoriale si spécifique que de Caunes va pouvoir apporter. « Sans dénaturer l’émission, nous avons eu a coeur de faire évoluer le décor pour être en synergie avec la personnalité d’Antoine. »Et d'ajouter : « Cette année, nous allons explorer de nouveaux métiers, professions, mais aussi revenir sur certaines en les abordant sous d’autres axes. Nous allons continuer à découvrir la passion qui anime nos invités et prendre le temps avec eux de mieux comprendre leur métier, d’en explorer les coulisses, d’évoquer les difficultés rencontrées et moments de réjouissance. »