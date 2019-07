Sleeping Beauties, de Stephen et Owen King, adapté en bande dessinée

IDW Publishing

À l’heure où les adaptations cinématographiques des romans de King pleuvent, IDW Publishing n’en est pas non plus à son galop d'essai avec l’auteur, pour la bande dessinée. Sleeping Beauties devrait voir le jour début 2020, et comprendre 10 volumes, au total.Owen King a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à propos du projet de Sleeping Beauties de Rio et Alison. Nous sommes fans de Rio depuis des années et les œuvres d’Alison sont tout simplement extraordinaires. IDW n’aurait pas pu trouver un meilleur duo. » Et son papar d'ajouter : « Nous attendons avec impatience de voir notre travail dans ce format fascinant. »L’auteur Rio Youers précise : « Travailler sur quoi que ce soit qui la le nom de “King” est surréaliste, vertigineux et quelque peu terrifiant. Dès que mes pieds retrouveront la terre ferme, je me concentrerai sur mon but : rester fidèle à l’esprit du roman, offrir une expérience qui donnera envie de tourner les pages et aura un impact visuel, mais aussi qui plaira aux lecteurs du roman de Stephen et d’Owen King, et aux amateurs de BD du monde entier. »La dessinatrice Sampson rajoute : « Je suis ravie de pouvoir travailler sur Sleeping Beauties. L’histoire est très crue, stimulante, avec des thèmes magiques entrelacés dans un décor très réel, les Appalaches, c’est l’occasion de dessiner des personnages vraiment variés. Les lieux, les espaces, le sexe, le corps, le caractère, les relations, les thèmes politiques, les émotions, un travail de graphisme passionnant (et presque novateur) et une histoire formidable — tout est là. J’ai hâte de partager ce que nous faisons. »Chris Ryall, président et éditeur de IDW, conclue : « Il y avait quelque chose de magique dans la combinaison des compétences de Stephen King et d’Owen King dans les pages du roman Sleeping Beauties, une alchimie qui a donné lieu à une histoire si actuelle et pourtant si intemporelle. Rio et Allison sont en train d’élaborer un récit graphique qui synthétise cette alchimie, tout s’appropriant le format de la bande dessinée. Nous sommes ravis de faire ça avec cette équipe. »Voici le résumé de Sleeping Beauties :

« Un phénomène inexplicable s’empare des femmes à travers la planète : une sorte de cocon les enveloppe durant leur sommeil et si l’on tente de les réveiller, on prend le risque de les transformer en véritables furies vengeresses. Bientôt, presque toutes les femmes sont touchées par la fièvre Aurora et le monde est livré à la violence des hommes. À Dooling, petite ville des Appalaches, une seule femme semble immunisée contre cette maladie. Cas d’étude pour la science ou créature démoniaque, la mystérieuse Evie échappera-t-elle à la fureur des hommes dans un monde qui les prive soudainement de femmes ? »

