Sleeping Beauties : la BD tirée du roman de Stephen King et son fils se révèle

En 2019, la maison d’édition américaine IDW Publishing avait annoncé l’adaptation en bande dessinée de Sleeping Beauties (traduit par Jean Esch, publié chez Albin Michel) coécrit par Stephen King et son fils Owen. Alors que la sortie du premier tome est prévue pour le 24 juin prochain, l'adaptation se dévoile...

L’adaptation de Sleeping Beauties, basée sur le roman d’horreur de Stephen King et son fils Owen, comprendra 10 volumes au total . Le projet a été confié au Canadien Rio Youers (The Forgotten Girl) et à l’artiste britannique Alison Sampson (Winnebago Graveyard). Les couvertures, elles, ont été réalisées par Annie Wu (Hawkeye, Gotham Academy) et Jenn Woodall (Magical Beatdown, Girls).À l’approche de la sortie du premier tome ce mercredi dans les librairies américaines, Entertainment Weekly dévoile en exclusivité une page de l’album. Et ce, à trois étapes différentes : après l’encrage, après la mise en couleur, et enfin la version finale.À découvrir ci-dessous :« Voir les modifications astucieuses et audacieuses que Rio a apportées pour condenser le scénario a été une expérience fascinante et délicieuse », a déclaré Owen King à EW. « Nous voulions qu’il s’approprie l’histoire, qu’il la raconte à sa façon, et c’est exactement ce qu’il a fait. C’est comme une super reprise d’une chanson : il a ajouté de nouveaux riffs incroyables. »Sur le travail de l’illustration, l’auteur américain a déclaré adorer le look qu’Alison a donné aux personnages. « Dans l’ouvrage, comme dans la plupart des romans, les personnages sont rarement décrits de haut en bas. C’est extraordinaire de pouvoir enfin voir tous ces gens. »Pour rappel, Sleeping Beauties a été publié en 2018 aux éditions Scribner. En France, l’ouvrage parait en 2018 chez Albin Michel.Voici le synopsis de Sleeping Beauties par les éditions Albin Michel :