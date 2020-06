Snoopy est de retour dans un Artbook soigné

En 1950, les Peanuts font leur apparition dans sept journaux. Charles Schulz passera les 50 années suivantes à élaborer une œuvre mondialement connue autour de Charlie Brown, Snoopy et toute une série de personnages qui changeront à jamais le paysage de la bande dessinée américaine.En 2020, date d'anniversaires de la création de la licence, les éditions du Chêne proposent de se replonger dans l’univers minimaliste des mésaventures de Charlie Brown.20 dessins originaux de Charles M. Schulz seront ainsi complilés dans un Art Book. Les lecteurs pourront retrouver avec plaisir, et sur un papier de qualité, Snoopy, Sally Brow, Lucy van Pelt, Schroeder et tous les autres.Ces 20 pages s’ajoutent à la bagatelle des 17.897 strips que l’auteur aura produit tout au long de sa carrière.[À paraître 1/09] Snoopy Artbook – Dessins originaux de Charles M. Schulz — éditions du chêne — 9782812393630 — 15,90 €