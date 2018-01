Socrate et Platon débarquent en BD numérique, chez Delitoon

Le service de lecture numérique Delitoon annonce que la bande dessinée Philocomix est enfin disponible dans ses tuyaux. À travers 10 philosophes, ce sont 10 manières de devenir heureux que retrace la BD, originellement publiée chez Rue de Sèvres.





Socrate et Platon



« Platon nous invite à mieux nous connaître nous-mêmes... Mieux se connaître pour être mieux avec soi, et donc mieux avec les autres, finalement, n’est-ce pas cela être heureux ? » Anne-Lise Combeaud, Jean-Philippe Thivet et Jérôme Vermer nous avaient passablement impressionnés avec ce titre, drôle et intelligent. Désormais, il est accessible directement sur Delitoon, avec un premier épisode consacré à Platon et son maître, Socrate.



Philosopher, c’est être curieux de tout. C’est s’étonner de ce qui nous entoure, de ce qui nous arrive. C’est donc aussi apprendre à questionner, à sortir des sentiers battus et à interroger les idées toutes faites. En somme, philosopher, c’est réfléchir par soi-même et exercer son esprit critique. Philocomix (la chronique) nous invite avec humour à nous lancer sur ce chemin !



On retrouvera le premier épisode à cette adresse. Et pour avoir un plus vaste aperçu de Pihlocomix, voici une belle galerie de portraits...



< >