Soeur de Louis XVI, roi déchu et décapité : Madame Élisabeth de France

En 1790, Madame Élisabeth de France, petite sœur de Louis XVI, adresse une dernière lettre en guise de testament à son amie d’enfance, Angélique de Bombelles.Dans l’évocation de ses souvenirs, on découvre une fillette rebelle, pleine de charme et de vivacité, devenue vertueuse dans les grandeurs, magnanime dans la charité, fidèle dans l’amitié, intrépide dans l’adversité.Ange de la famille royale, cette princesse célibataire ne vit que pour aimer son prochain et son pays, en s’appuyant sur le Sacré-Cœur dont elle contribue à relancer la dévotion.Elle accompagne ensuite Louis XVI et Marie-Antoinette dans leur montée au calvaire, jusqu’au sacrifice suprême à l’âge de 30 ans, vingt ans jour pour jour après la mort de son grand-père Louis XV.Coline Dupuy, Emmanuel Cerisier – Madame Élisabeth de France – Artège – 9791094998885 – 14,90 €