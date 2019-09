Spawn, de Todd McFarlane, bientôt héros de deux séries animées

Après un passage désastreux au cinéma en 1997, Spawn entend bien se rattraper. En commençant par un film avec Jamie Foxx et Jeremy Renner, pour lequel Todd McFarlane s'est battu corps et âme et dont il signera le scénario. Le long-métrage sera produit par sa propre société, mais aussi par Blumhouse Productions, à qui l'on doit les récents Get Out et American Nightmare.Keith David, auteur et cofondateur de la maison d'édition Image Comics, qui proposa les comics Spawn au public en 1992, a révélé à l'occasion de la convention Fan Expo Canada que deux séries animées devraient également porter les aventures de Spawn à l'écran. Attention, il ne faudra pas s'attendre à les voir avant la sortie du long-métrage avec Foxx et son succès pourrait bien décider de leur avenir...« Nous en parlons en ce moment même », a-t-il expliqué lors de la convention. « J'ai eu plusieurs réunions ce week-end, pour voir plusieurs concepts d'animation, à la fois quelque chose qui serait destiné aux enfants, pour les rendre accro à Spawn dès leur plus jeune âge. Puis, une version destinée aux adultes », affirme-t-il. La naissance d'un nouvel univers super-héroïque, bien plus sombre et maléfique que d'habitude, serait-elle en marche ?Dans plusieurs entretiens accordés depuis l'annonce de l'entrée en production du film Spawn, McFarlane a crié sur tous les toits que son film serait particulièrement violent et impitoyable, quitte à se voir affublé d'un « R », signifiant qu'il est interdit aux mineurs de 17 ans ou moins non accompagnés par un adulte... Todd McFarlane réalisera lui-même le film En France, les aventures de Spawn sont disponibles chez Delcourt, au sein de la collection Contrebande. Le dernier tome paru est le numéro 17, intitulé Transformations et signé par David Hine, Brian Haberlin, Brian Holguin, Whilce Portacio, Greg Capullo et Todd McFarlane.via Comic Book